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30.04.2024  12:19   Рита Парфенова

З бюджету Харкова збільшили видатки на відновлення зруйнованих ТЕЦ та захісні споруди

Харківська міська рада внесла зміни до бюджету міської територіальної громади на 2024 рік.

У Харкові збільшили видатки на безпеку та відновлення інфраструктури

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 30 квітня, на позачерговій сесії міськради.

Як повідомили в Департаменті бюджету і фінансів, це обумовлено необхідністю приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність до постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України та розпоряджень начальника Харківської обласної військової адміністрації, згідно з якими бюджету міста, зокрема, передбачена додаткова дотація з держбюджету на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування в розмірі 1,16 млрд грн, а також субвенція на ліквідацію наслідків збройної агресії - 604,3 млн грн. 
 
У зв’язку з цим були збільшені видатки на відновлення зруйнованих об’єктів комунальної теплоенергетики на 870 млн грн, утримання та ремонт вулично-дорожньої мережі - на 142,2 млн грн, будівництво захисних споруд на території шкіл - на 138,3 млн грн. Крім того, 16,8 млн грн було спрямовано на захист цивільного населення та підвищення рівня громадської безпеки.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові фізичні, юридичні особи та ФОПи отримали пільги зі сплати податків за землю та нерухомість.
Тэги:  бюджет, харків
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