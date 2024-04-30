30.04.2024 11:37 Рита Парфенова

Бізнес Харкова отримав пільги зі сплати податків за землю та нерухомість

У місті Харкові фізичні, юридичні особи та ФОПи отримали пільги зі сплати податків за землю та нерухомість.



Фото з відкритих джерел

Таке рішення ухвалили сьогодні, 30 квітня, на позачерговій сесії міськради, повідомляє РЕДПОСТ.

Згідно з цим рішенням, з 1 квітня по 30 червня 2024 року для фізичних та юридичних осіб скасовано податкове зобов'язання після нарахування орендної плати за земельні ділянки комунальної форми власності. Ставка земельного податку на такі ділянки складатиме 0% від їх нормативної грошової оцінки.

Також за цей період ставка податку за нерухоме майно, якщо це не земельна ділянка, що перебуває у власності юридичних осіб, встановлена на рівні 0%.

Платникам єдиного податку четвертої групи надано стовідсоткове зменшення податкових зобов'язань.

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Ці пільги спрямовані на підтримку бізнесу та громадян міста, які продовжують працювати на прифронтовій території. У разі надходження додаткової дотації з державного бюджету до міського бюджету пільги будуть продовжені на кожні наступні три місяці.

Міський голова Ігор Терехов зазначив, що надані пільги призведуть до втрати близько 1 млрд грн з міського бюджету, але це сприятиме підтримці бізнесу в умовах воєнного часу.

«Скасуванням податку на землю та нерухомість ми допоможемо нашому бізнесу, який, попри складні умови воєнного часу, працює в Харкові. У нас є певна домовленість з урядом, і за умови дотації від держави ми зможемо пролонгувати надані пільги. Таким чином будемо балансувати», - розповів Ігор Терехов.