25.04.2024 18:16 Дмитро Колонєй

У Харкові скасують низку податків для місцевого бізнесу - Ігор Терехов

Про це мер Харкова Ігор Терехоа поінформував під час Міжнародної наукової конференції.



У Харкові скасують низку податків для місцевого бізнесу - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , у Харкові відбулася наукова конференція «Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця», присвячена нобелівському лауреату.

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У заході взяв участь міський голова Ігор Терехов. Мер зазначив, що через постійні ворожі обстріли економіка Харкова переживає не найкращі часи. Проте держава та міська влада активно працюють над тим, щоб підтримати харківських підприємців, які, незважаючи на часті обстріли та проблеми з електропостачанням, залишаються в місті.

Зокрема, Ігор Терехов повідомив, що на сесії міськради буде ухвалене рішення про скасування низки податків для місцевого бізнесу (з подальшим отриманням субвенції з державного бюджету).

У конференції взяли участь економісти, представники академічних, урядових та приватних структур. Вони презентували результати своїх досліджень, а також обмінялися досвідом у галузях економіки, бізнесу, освіти та соціальних наук.