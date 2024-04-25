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25.04.2024  17:50   Віталій Хінєвіч

Синоптики розповіли про так званий «брудний» дощ у Харкові

Вдень 24 квітня, у Харкові пройшов дощ із домішками африканського пилу. На світлих поверхнях (автівки, вікна, листя рослин тощо) можна було побачити світло-коричневі плями.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Синоптики зазначають, що це явище не несе ніякої загрози здоров’ю людини і спостерігається майже щороку навесні, враховуючи особливості синоптичних процесів. 
 
Якість повітря у приземному шарі залишається доброю, оскільки максимальна концентрація пилу відмічається на висоті кілька кілометрів, тобто там, де формуються хмари з яких випадають дощі. 
Напередодні, минулої доби такі «брудні» дощі пройшли на великих територіях від Румунії та Молдови до Одеси і Києва, але там концентрація дрібного піску біла більшою. 
 
«У складі цього пилу немає ніяких шкідливих речовин, окрім підвищеного вмісту оксиду заліза (іржа), яке є характерним для пустельних регіонів Африки. Тому пил має насичений рудий колір. 
 
Враховуючи прогнози, повітряна маса африканського походження, яка панує зараз на Харківщині, поступово залишить наш регіон впродовж 26 квітня і прозорість атмосфери помітно покращиться»,- йдеться у повідомленні.
 
На мапі видно, як пил з Африки поширився на південну та Східну Європу під впливом південно-західних вітрів, та в якій концентрації, станом на 24 квітня.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що пил із Сахари дістався України.
 
Тэги:  харків, погода, сахара
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