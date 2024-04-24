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24.04.2024  13:00   Віталій Хінєвіч

Пил із Сахари дістався України

Пил із Сахари, який вчора спостерігався у Греції, сьогодні дістався території України.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
 
Оскільки на більшій частині території країни погоду визначають циклон та вологі повітряні маси, це сприятиме перехопленню частинок пилу краплями води у хмарах та опадах. 
 
Тому цей пил швидше вимиватиметься з атмосфери, втім в деяких районах це явище може надавати хмарам жовтуватий відтінок, а самі дощові краплі, що випадатимуть, міститимуть цей пил і не будуть кришталево чистими.
 
Пил залишатиметься в атмосфері над Україною аж до п'ятниці і з п'ятниці на суботу відступить на схід та атмосфера очиститься.
 
На супутниковому зображенні, де пил позначено рожевим кольором,  він чітко прослідковується над південними та центральними районами та поширюється на північ.
 
 
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Тэги:  пил, сахара
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