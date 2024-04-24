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24.04.2024  13:09   Рита Парфенова

Прикордонники Харківщини збили ворожі дрони

Два ворожих безпілотники приземлили бійці бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон» на Харківському напрямку.

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Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, передає РЕДПОСТ.
 
На Харківському напрямку ворожі сили намагались здійснити  напад на позиції бригади "Сталевий Кордон", використовуючи два FPV-дрони.
 
Однак бійці оперативно втрутилися, збивши обидва дрони-камікадзе вогнем стрілецької зброї. Результати цієї дії можна побачити на фотографіях.
 
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Раніше РЕДПОСТ показав відео, як ще один комплекс дального візуального спостереження «Муром-П» на Харківському напрямку перетворили на металобрухт прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон».

 

Тэги:  сталевий кордон, прикордонники, харків
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