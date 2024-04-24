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24.04.2024  13:25   Віталій Хінєвіч

Юні харківські спортсмени поїхали на збори до Лілля

Група з 50 харківських спортсменів віком від 6 до 13 років перебуває на навчально-тренувальних зборах у місті Лілль.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
До складу групи входять діти, які займаються футболом, художньою гімнастикою та дзюдо. Їх супроводжують тренери, а також представники Департаменту у справах сімʼї, молоді та спорту і Департаменту міжнародного співробітництва.
 
У рамках поїздки для харків'ян був організований прийом у мера міста Лілль Мартін Обрі з представниками профільних служб мерії, спортивних клубів міста та ін.
 
Мартін Обрі наголосила на готовності до подальшого розвитку співпраці між містами-побратимами. Вона також передала Харківському міському голові Ігорю Терехову пам'ятну іменну медаль від міста Лілль.
 
У свою чергу заступник директора Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Вікторія Усменцева вручила Мартін Обрі Почесну грамоту Харківської міської ради за підтримку та надання допомоги, зокрема, харків'янам під час війни.
 
Програма навчально-тренувальних зборів у Ліллі передбачає тренування харківських дітей з французькими однолітками, відвідування спортивних об'єктів, ознайомчі екскурсії регіоном тощо. Заходи у Франції триватимуть до 28 квітня.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що представники Харківщини стали переможцями та призерами чемпіонату Європи з боксу.
 
Тэги:  харків, спорт
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