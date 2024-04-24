На Харківщині судитимуть колаборанта, який був старостою села при окупантах

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Встановлено, що у червні 2022 року обвинувачений добровільно співпрацював з окупантами, перебуваючи у селі Нова Гнилиця Чугуївського району. Він обіймав посаду старости села, збирав інформацію про місцевих мешканців, зокрема пенсіонерів, для оформлення грошових виплат від російської федерації та розподілу російської гуманітарної допомоги. Також він пропонував відправити дітей місцевих родин на відпочинок до табору на території росії..

Колаборант також підбурював мешканців села отримати російські паспорти, публічно висловлював ідеологію "русского мира" та критикував українських захисників.

Судовий процес відбудеться у Чугуївському міському суді Харківської області. Попереднє розслідування проводить Управління Служби безпеки України в Харківській області.