    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині судитимуть колаборанта, який був старостою села при окупантах
24.04.2024  13:33   Рита Парфенова

На Харківщині судитимуть колаборанта, який був старостою села при окупантах

Харківська обласна прокуратура затвердила та передала до суду обвинувальний акт проти 44-річного чоловіка за фактом колаборації під час окупації Чугуївщини.

колаборант

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Встановлено, що у червні 2022 року обвинувачений добровільно співпрацював з окупантами, перебуваючи у селі Нова Гнилиця Чугуївського району. Він обіймав посаду старости села, збирав інформацію про місцевих мешканців, зокрема пенсіонерів, для оформлення грошових виплат від російської федерації та розподілу російської гуманітарної допомоги. Також він пропонував відправити дітей місцевих родин на відпочинок до табору на території росії..

Колаборант також підбурював мешканців села отримати російські паспорти, публічно висловлював ідеологію "русского мира" та критикував українських захисників.

Судовий процес відбудеться у Чугуївському міському суді Харківської області. Попереднє розслідування проводить Управління Служби безпеки України в Харківській області.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що під час окупації Харківщини маникюрниця пішла працювати в поліцію.

 

Тэги:  колаборант, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.04 Надзвичайні події У Харкові судитимуть колаборантку з Куп'янська 17.04 Надзвичайні події На Харківщині судитимуть поліцейську, яка слугувала окупантам, а потім втекла з ними 16.04 Надзвичайні події На Харківщині за матеріалами СБУ засуджено жінку, яка працювала окупаційній адміністарції
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 