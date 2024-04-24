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24.04.2024  13:55   Рита Парфенова

Оголошено вирок підприємцю з Харкова, який здавав ворогу розташування військових

Підприємець із Харкова отримав вирок за передачу інформації про розташування українських захисників у Харкові.

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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Прокурори з'ясували, що підприємець займався збутом сантехніки та почав співпрацювати з ворогом у липні минулого року. Через месенджер Telegram він передавав російському куратору інформацію про розташування військових у Харкові.  Ворожий поплічник ставив відповідні позначки на зображеннях мап місцевості і надсилав ці файли представнику рф.

Також він придбав чотири корпуси ручних гранат та підривачі до них на вказівку куратора і зберіг їх у своєму магазині на ринку. Частина гранат була передана представнику Росії за узгодженим паролем, а платіж за це отриманий на банківську картку. Один з бойових припасів підприємець залишив собі і приховав у своєму автомобілі. У вересні минулого року правоохоронці виявили цей бойовий припас та викрили чоловіка. Під час суду він визнав свою провину.

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Орджонікідзевський районний суд м. Харкова визнав його винним у несанкціонованому поширенні даних про Збройні Сили України та придбанні, зберіганні та збуті вибухових матеріалів без дозволу (ч. 2 ст. 114-2, ч. 1 ст. 263 КК України) і призначив покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі. Обвинувальний вирок можна оскаржити в апеляційному порядку. Досудове розслідування проводило Управління СБУ в Харківській області.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Служба безпеки України затримала у Харкові коригувальника, який намагався навести російські авіабомби на базу спецпризначенців Головного управління розвідки Міністерства оборони.

 

Тэги:  вирок, харків
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