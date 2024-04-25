25.04.2024 18:52 Дмитро Колонєй

У Харкові засуджено інженера, який став начальником при окупантах

Відправлено за грати чоловіка, який допомагав ворогові під Харковом.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 55-річний інженер з безпеки руху КП «Благоустрій міста Ізюма» під час окупації селища співробітничав з загарбниками:

свідомо пішов працювати на ворога;

наприкінці березня 2022 року він обійняв посаду «директора коммунального предприятия Благоустройство города Изюма»;

проводив наради;

надавав працівникам вказівки щодо їх діяльності;

приймав на роботу працівників;

організовував видачу заробітної плати у російських рублях та виконував інші адміністративно-господарські функції як «директор».

У листопаді 2022 року правоохоронці затримали чоловіка в Ізюмі. До винесення вироку фігурант перебував під вартою.

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У судовому засіданні він свою вину визнав частково.

Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд м. Харкова.Його відправили за грати на 5 років з позбавленням права обіймати посади в органах місцевого самоврядування на строк 10 років.

Триває строк на апеляційне оскарження.