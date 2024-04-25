25.04.2024 18:52 Дмитро Колонєй
У Харкові засуджено інженера, який став начальником при окупантах
Відправлено за грати чоловіка, який допомагав ворогові під Харковом.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 55-річний інженер з безпеки руху КП «Благоустрій міста Ізюма» під час окупації селища співробітничав з загарбниками:
-
свідомо пішов працювати на ворога;
-
наприкінці березня 2022 року він обійняв посаду «директора коммунального предприятия Благоустройство города Изюма»;
-
проводив наради;
-
надавав працівникам вказівки щодо їх діяльності;
-
приймав на роботу працівників;
-
організовував видачу заробітної плати у російських рублях та виконував інші адміністративно-господарські функції як «директор».
У листопаді 2022 року правоохоронці затримали чоловіка в Ізюмі. До винесення вироку фігурант перебував під вартою.
У судовому засіданні він свою вину визнав частково.
Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд м. Харкова.Його відправили за грати на 5 років з позбавленням права обіймати посади в органах місцевого самоврядування на строк 10 років.
Триває строк на апеляційне оскарження.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0