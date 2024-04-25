    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові засуджено інженера, який став начальником при окупантах
25.04.2024  18:52   Дмитро Колонєй

У Харкові засуджено інженера, який став начальником при окупантах

Відправлено за грати чоловіка, який допомагав ворогові під Харковом.

Засуджено інженера, який став начальником при окупантах: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 55-річний  інженер з безпеки руху КП «Благоустрій міста Ізюма» під час окупації селища співробітничав з загарбниками:
  • свідомо пішов працювати на ворога;
  • наприкінці березня 2022 року він обійняв посаду «директора коммунального предприятия Благоустройство города Изюма»;
  • проводив наради;
  • надавав працівникам вказівки щодо їх діяльності;
  • приймав на роботу працівників;
  • організовував видачу заробітної плати у російських рублях та виконував інші адміністративно-господарські функції як «директор».
 
У листопаді 2022 року правоохоронці затримали чоловіка в Ізюмі. До винесення вироку фігурант перебував під вартою. 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
У судовому засіданні він свою вину визнав частково.
 
Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд м. Харкова.Його відправили за грати на 5 років з позбавленням права обіймати посади в органах місцевого самоврядування на строк 10 років.
 
Триває строк на апеляційне оскарження. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про прихильницю ворога, яка годувала російських військових.
 
Тэги:  колаборант, харьков, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.04 Надзвичайні події На Харківщині за матеріалами СБУ надовго відправлено за грати агента ФСБ 25.04 Надзвичайні події Працівника «Укзалізниці» з Харківщини викрито у прихільності до ворога 25.04 Надзвичайні події На Харківщині жінка пригощала військових рф на блокпостах, а потім втекла до Європи
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 