25.04.2024 19:37
Відомий лучник з Харкова став тричі чемпіоном України
Олімпійский чемпіон з Харкова успішно виступив у Чернівцях.
чемпіонату України, кий відбувся з 21 по 24 квітня у Чернівцях.
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В стрільбі з класичного лука Віктор переміг в індивідуальних змаганнях серед чоловіків, здолавши у фіналі з рахунком 6:4 Сергія Макаревича з Львівської області.
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Також він здобув «золото» у змаганнях змішаних команд разом з харків’янкою Дар’єю Павліченко. У фіналі вони з рахунком 6:0 перемогли суперників з Чернівців Стефана Костика та Анну Чобанюк.
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Чоловіча команда харківської ШВСМ, до складу якої увійшли Віктор Рубан, Олександр Сердюк та Артем Мелехов також здобула золоту медаль. У фіналі харківські лучники перемогли з рахунком 6:2 суперників з команди Чернівці-СДЮСШОР.
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В свою чергу, чоловіча команда Харків-СДЮСШОР, до складу якої увійшли Олег Гуліч, Микита Дюняшев та Максим Колесник, посіла четверте місце, поступившись у півфіналі своїм землякам з Харків-ШВСМ, а в боротьбі за бронзові медалі - суперникам з Сум.
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Крім трьох золотих медалей на рахунку харківських лучників було також «срібло», яке в командних змаганнях серед жінок здобули Поліна Звєрєва, Ірина Третьякова та Ірина Ярмак. У фіналі команда Харків-СДЮСШОР поступилася 2:6 суперницям з львівської ШВСМ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що юні харківські спортсмени на тренувальних зборах у Франції зустрілися
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