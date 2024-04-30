30.04.2024 12:05 Віталій Хінєвіч

У Харкові впровадять сервіс «Єдина квитанція»

Міська рада внесла зміни до Програми економічного та соціального розвитку Харкова на 2024 рік.

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 30 квітня, на позачерговій сесії міськради, передає РЕДПОСТ.

Згідно з рішенням, до основних завдань економічного та соціального розвитку Харкова на 2024 рік додали вдосконалення платіжної інфраструктури міста, що, зокрема, передбачає впровадження сервісу «Єдина квитанція». У подальшому це дозволить налагодити ефективну взаємодію між надавачами житлово-комунальних послуг та споживачами, покращити платіжну дисципліну та створити зручні умови для оплати за спожиті послуги.

«У нас була єдина квитанція, але вона належала «Мегабанку», який, на жаль, вже не працює. Це завдає багато незручностей харків’янам. Люди питали мене, чи можливо повернути єдину квитанцію. Тому сподіваюся, що ми зможемо її запровадити», - зазначив міський голова Ігор Терехов.

Положення про сервіс «Єдина квитанція» та комплекс заходів щодо його впровадження будуть затверджені рішенням виконавчого комітету міськради.

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