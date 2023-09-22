22.09.2023 12:35 Віталій Хінєвіч

Грибний сезон 2023: коли та як збирати гриби

Українцям нагадали основні правила “тихого полювання”, які гриби та коли краще збирати.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Zakaz.ua.

Досвідчені грибники знають, що гриби в лісах можна збирати майже цілий рік, навіть у грудні (за умови теплої зими можна знайти гливи). Найщедріший грибний місяць – вересень. Проте гарний врожай можна зібрати і в жовтні, і у листопаді, якщо не буде серйозних заморозків.

Класифікація грибів та правила збору

Перш ніж вирушати в ліс по гриби, важливо розібратися в їх різновидах і відмінностях. Всі гриби поділяються на отруйні, неїстівні, умовно-їстівні та їстівні. До отруйних відносять бліді поганки, мухомори, несправжні опеньки тощо.

Неїстівними називають ті гриби, які не є отруйними, але мають неприємний запас чи смак. Умовно-їстівними є гриби, які втрачають отруйні властивості, якщо їх правильно обробити — зварити, засушити, підсмажити тощо. Безпечно ж вживати у їжу можна печериці, підберезовики, рижики, гливи, опеньки, маслюки, лисички, боровики, моховики тощо.

Аби уникнути отруєння грибами, фахівці Zakaz.ua радять суворо дотримуватись кількох основних правил “тихого полювання":

Беріть тільки знайомі гриби, в яких ви впевнені на 100%. Так, навіть не на 99%. Адже й 1% сумнівів у кольорі, формі, запаху достатньо, аби гриб залишився рости на місці або рушив у смітник. Для надійності краще взяти з собою в напарники до лісу більш досвідченого грибника.

Не збирайте занадто молоді чи старі гриби, адже їх легко переплутати з отруйними.

Не збирайте гриби на забрудненій території поблизу трас та підприємств, адже вони, як губка, вбирають токсичні речовини та стають небезпечними до вживання.

Перевіряйте всі гриби в кошику, який принесли додому. Уважно, при гарному освітленні. При мінімальному сумніві одразу викидайте у смітник.

Готуйте та обробляйте гриби в той же день, коли їх зібрали. Вони непомітно оку дуже швидко псуються. І в результаті можуть стати отрутою, а не смачним делікатесом.

Якщо плануєте придбати гриби в пік сезону, в жодному разі не купуйте гриби на стихійних ринках з чужих рук та у бабусь біля трас. Остаточно невідомо, що саме і де вони назбирали.

Важливо: З початком війни в Україні у деяких областях, особливо на сході країни, про похід до лісу по гриби доведеться забути. Обов’язково дослухайтеся до рекомендацій місцевої влади та не ризикуйте власним життям. Адже сапери по всій Україні прочісують ліси, пляжі у пошуках небезпечних сюрпризів. Зокрема, радимо утриматися від пошуку грибів в лісах у Київській та Чернігівській областях поблизу населених пунктів, які минулого року також знаходилися в окупації й де велися бойові дії.