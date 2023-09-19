19.09.2023 15:50 Віталій Хінєвіч

Жителям Харківської області нагадали про небезпеку отруєння грибами

Не існує надійних, швидких та простих способів визначення отруйності чи їстівності грибів. Вживання грибів може призвести до лиха, тому слід бути вкрай обережними.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

Симптоми отруєння грибами з’являються не відразу, а через 0,5-8 годин, а іноді навіть через 35 годин: біль у животі, нудота, холодний піт, слабкість, судоми, блювання, пронос. Отруєння грибами дуже важко лікувати, життя постраждалих багато в чому залежить від своєчасного надання їм долікарської допомоги.

Необхідно негайно звернутися до лікаря або викликати швидку. Водночас хворого покласти в ліжко та промити йому шлунок. Після цього викликати блювоту. Процедуру слід повторювати доти, поки промивні води не стануть чистими. Вживати будь-яку їжу та ліки заборонено.

Варто зазначити, що гриби не сприймаються організмом дітей, бо в них ще не виробляється особливий фермент, здатний переробляти цю важку для шлунка їжу.

Серед грибів є багато отруйних, наприклад: мухомори, несправжні опеньки, бліда поганка, несправжні лисички тощо.

Характерні ознаки отруйних грибів:

найнебезпечнішою є бліда поганка – це смертельно отруйний гриб, отруйними є всі його частини, навіть спори. Розрізняють три види білої поганки: зелену, жовту, білу. Не можна навіть збирати ягоди, гриби, рвати траву, що ростуть поряд чи неподалік від поганки;

збираючи гриби, завжди звертайте особливу увагу на те, що з’являється на зрізі ніжки: отруйний чортів (сатанинський) гриб спочатку червоніє, а потім синіє, а схожий із ним їстівний дубовик синіє відразу; ніжка жовчного гриба стає відразу рожевою, а їстівний білий гриб колір не змінює;

несправжня отруйна лисичка яскраво зафарбована, у неї більші червоно-оранжеві пластинки, ніж у їстівної;

у несправжніх опеньків відсутні кільця на ніжці, а нижній бік шапинки зеленувато-сірий, навіть темно-оливковий, на відміну від справжніх;

молоді бліді поганки, на відміну від їстівних зелених сироїжок і справжніх печериць, укриті білою плівкою, що згодом утворює кільце навколо ніжки.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині медики врятували чоловіка.