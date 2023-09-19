19.09.2023 16:14 Дмитро Колонєй

На Харківщині енергетики забезпечать світлом прифронтову громаду

На Харківщині, після розмінування почали відновляти пошкоджену ворогом високовольтну лінію.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на АТ "Харківобленерго", фахівці Харківського високовольтного району електричних мереж (ХВРЕМ) продовжують аварійно-відновлювальні роботи на лінії 110 кВ, яка була пошкоджена внаслідок активних бойових дій в перші тижні війни.

За словами начальника ХВРЕМ Олександра Гануса, ця енергетична артерія забезпечує стале електропостачання однієї з прифронтових громад.

"Над відновленням цієї лінії працюємо вже близько місяця. На завершення робіт потрібно приблизно стільки ж. Щоб розпочати, довелося чекати дозволу саперів. Для розмінування трас ліній електропередачі тут використовувалася військова техніка. Також ненадовго перекривали трасу, адже над нею потрібно було тягнути провід. Зараз міняємо пошкоджені дроти, ізоляцію, встановлюємо нові опори. Введеня в експлуатацію цієї лінії забезпечить прифронтовий район надійним електропостачанням під час осінньо-зимового періоду", – зазначив він.

За словами Олександра Гануса, спеціалісти ХВРЕМ також працюють над відновленням пошкоджених повітряних ліній у Вовчанській та Дергачівській громадах.