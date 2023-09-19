Харківські прикордонники збили три ворожих дрони

Під час спроби російськими окупантами запустити дрони-камікадзе на Харківському напрямку, прикордонники виявили ворожі безпілотні літальні апарати (БПЛА), які стрімко наближались до їх позицій, і відкрили вогонь для їх знищення.

Три із них було поцілено. Одна з бойових частин ворожого дрона не розірвалась, тому її довелось знешкодити на місці падіння.