Харківські прикордонники збили три ворожих дрони

Три ворожих дрони-камікадзе прикордонники Харківщини знешкодили з автоматичної зброї.
Під час спроби російськими окупантами запустити дрони-камікадзе на Харківському напрямку, прикордонники виявили ворожі безпілотні літальні апарати (БПЛА), які стрімко наближались до їх позицій, і відкрили вогонь для їх знищення.
Комментариев: 0
Вдалий день для того, щоб проявити характер і відстоювати свою точку зору: оточуючі швидше готові прийняти зайву напористість, але не вибачать слабкість.
У Харкові увесь день небо буде ясним, але ввечері, можливо, погода зміниться на хмарну. Без опадів.
Кожен рік 19 вересня відзначається день народження дружелюбного електронного – «Смайлика».
влажность:
давление:
ветер: