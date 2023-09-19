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19.09.2023  16:20   Рита Парфенова

Харківські прикордонники збили три ворожих дрони

Три ворожих дрони-камікадзе прикордонники Харківщини знешкодили з автоматичної зброї.

На Харківщині прикордонники знешкодили з автоматичної зброї три ворожих дрони-камікадзе
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Східне регіональне управління ДПСУ.

Під час спроби російськими окупантами запустити дрони-камікадзе на Харківському напрямку, прикордонники виявили ворожі безпілотні літальні апарати (БПЛА), які стрімко наближались до їх позицій, і відкрили вогонь для їх знищення.

Три із них було поцілено. Одна з бойових частин ворожого дрона не розірвалась, тому її довелось знешкодити на місці падіння.
 
Раніше РЕДПОСТ опублікував відео, як бійці штурмової бригади «Сталевий Кордон» виявили та знищили черговий ворожий бліндаж.

 

Источник:   Східне регіональне управління ДПСУ
 Тэги:  приккордонники. харків
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