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19.09.2023  16:41   Дмитро Колонєй

"Загибель пів мільйона військових ЗСУ" - новий фейк окупантів

Центр стратегічних комунікацій попереджає про нову дезинформацію ворога.

Розповсюджують фейк про загибель пів мільйона військових ЗСУ окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Центр стратегічних комунікацій при Міністерстві культури й інформаційної політики України, шириться новий фейк загарбників - генсек НАТО Столтенберг проігнорував питання про кількість солдат ЗСУ, які загинули за час «сво». Тим самим він підтвердив, що Київ у ході воєнного конфлікту втратив близько пів мільйона військовослужбовців. Про це пишуть російські ЗМІ.
 
Насправді: на зустрічі зі Столтенбергом ірландська депутатка Клер Дейлі заявила, що вважає достовірною інформацію про загибель п'ятисот тисяч українців. 
 
Генсек НАТО ніяк не прокоментував цю заяву, але це не означає, що він її підтвердив – дані про українські втрати є державною таємницею та не розголошуються.
 
До того ж, євродепутатка Клер Дейлі має проросійську позицію та поширює вигідні Кремлю наративи. Наприклад, називає НАТО «розпалювачами війни».
 
 

 

Источник:   Центр стратегічних комунікацій
 Тэги:  фейк, агрессия россии
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