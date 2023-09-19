"Загибель пів мільйона військових ЗСУ" - новий фейк окупантів

19.09.2023 16:41 Дмитро Колонєй

Центр стратегічних комунікацій попереджає про нову дезинформацію ворога.

Насправді: на зустрічі зі Столтенбергом ірландська депутатка Клер Дейлі заявила, що вважає достовірною інформацію про загибель п'ятисот тисяч українців.

Генсек НАТО ніяк не прокоментував цю заяву, але це не означає, що він її підтвердив – дані про українські втрати є державною таємницею та не розголошуються.

До того ж, євродепутатка Клер Дейлі має проросійську позицію та поширює вигідні Кремлю наративи. Наприклад, називає НАТО «розпалювачами війни».