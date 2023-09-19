19.09.2023 17:14 Дмитро Колонєй

Харківські газовики готують мережі до зими

До опалювального сезону фахівці Харківської міської філії «Газмережі» замінили 6 засувок.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на Харківську міську філію «Газмереж», у Слобідському районі газовики замінили дві засувки діаметром 600 мм, які пропрацювали на газопроводах середнього тиску понад півсторіччя. Замість них було встановлено сучасні вимикаючі пристрої.

Новенькі засувки мають кращу герметичність та дозволяють якісно й швидко проводити обслуговування мереж. А в разі ремонтних робіт не потрібно припиняти газопостачання всім мешканцям мікрорайону: лише на тій ділянці, де необхідно провести ремонт.

Заміна старого газового обладнання, капітальний ремонт конструкцій та споруд на газових мережах проводиться в рамках підготовки до опалювального сезону. Фахівці філії роблять усе можливе, щоб у складну зиму під час воєнного стану Харків був зі стабільним газопостачанням та теплом!