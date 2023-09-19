На Харківщині назвали найбільш заміновані дороги

У Харківській області й досі знаходять вибухонебезпечні предмети на дорогах державного значення.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
Так, днями дорожники проводили роботи з відновлення дорожнього покриття на дорозі Т-21-22 Ізюм – Барвінкове та в ході виконання робіт виявили вибухонебезпечні предмети.
Наразі Служба відновлення подала заявку на ліквідацію виявлених вибухонебезпечних предметів до Державної Обласної Військової Адміністрації.
Загалом, після деокупації Харківщини, на державних дорогах було виявлено та знешкоджено близько 6500 вибухонебезпечних предметів.
Найбільш замінованими дорогами державного значення були:
Служба відновлення закликає всіх учасників дорожнього руху звертати увагу на попереджувальні знаки та ні в якому разі не заїжджати на узбіччя.
При при знаходженні вибухонебезпечного предметра необхідно:
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 18 вересня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 92 вибухових предмети.
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