    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові СБУ викрила мільйонну аферу
19.09.2023  15:30   Дмитро Колонєй

У Харкові СБУ викрила мільйонну аферу

Під виглядом закупівлі програмного забезпечення для безпілотників бюджету Харкова завдані значні збитки.

Викрила багатомільйонну аферу СБУ у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на на речника в Управлінні СБ України в Харківській області  Владислава Абдулу,  кіберфахівці спецслужб викрили схему заволодіння коштами міського бюджету з боку чиновників Харківської мерії та місцевих підприємців. Завдана шкода – понад 3 млн грн.
 
За даними слідства, до протиправної оборудки причетні 45-річна заступник директора одного з департаментів Харківської міської ради та 51-річний приватний підприємець, який здійснює діяльність у сфері комп'ютерного програмування та інших ІТ-технологій. Ділки розробили злочинний план:
  • підприємець мав виступити розробником пакетів програмного забезпечення для БПЛА літакового типу, а чиновниця - придбати це програмне забезпечення за бюджетні кошти. За непідтвердженими даними мова йде про  Вікторію Грецьку-Миргородську в..о. начальника управління інноваційонного розвитку Харківської міськради
  • міська влада не мала ані реальних потреб у закупівлі такого софту, ані фактичної можливості для подальшого його використання, адже жодного такого безпілотника на балансі Харківської міської ради немає.
  • про допомогу українським військовим у придбанні програм для бойових БПЛА також мова не йшла.
 
Для цього у листопаді-грудні 2022 року зловмисники уклали низку договорів між міськрадою та ФОП, штучно «підтягнувши» їх нібито під виконання міської цільової програми інноваційної діяльності. Ці договори загальною вартістю понад 3 млн грн минулоріч були повністю профінансовані з міського бюджету Харкова.
 
Частину цих грошей підприємець використав на придбання у вітчизняних програмістів для себе особисто аналогічного програмного забезпечення, яким «поділився» з міськрадою, а частину перевів у готівку та розділив між собою та чиновницею.
 
На підставі зібраних Службою безпеки доказів обом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великому розмірі).
 
За такий злочин винним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
 
Наразі вирішується питання щодо обрання зловмисникам запобіжних заходів.
 
 
Источник:   Фейсбук Владислава Абдули
 Тэги:  афера, шахрайство, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.09 Надзвичайні події У Харкові судитимуть чоловіка, який допомагав уникнути мобілізації та вимагав гроші 13.09 Надзвичайні події Харківська шахрайка ошукала підприємців на сотні тисяч гривень 11.09 Надзвичайні події Ділки обшахраювали харківську лікарню на півмільйона
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 