19.09.2023 15:30 Дмитро Колонєй

У Харкові СБУ викрила мільйонну аферу

Під виглядом закупівлі програмного забезпечення для безпілотників бюджету Харкова завдані значні збитки.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, кіберфахівці спецслужб викрили схему заволодіння коштами міського бюджету з боку чиновників Харківської мерії та місцевих підприємців. Завдана шкода – понад 3 млн грн.

За даними слідства, до протиправної оборудки причетні 45-річна заступник директора одного з департаментів Харківської міської ради та 51-річний приватний підприємець, який здійснює діяльність у сфері комп'ютерного програмування та інших ІТ-технологій. Ділки розробили злочинний план:

підприємець мав виступити розробником пакетів програмного забезпечення для БПЛА літакового типу, а чиновниця - придбати це програмне забезпечення за бюджетні кошти. За непідтвердженими даними мова йде про Вікторію Грецьку-Миргородську в..о. начальника управління інноваційонного розвитку Харківської міськради

міська влада не мала ані реальних потреб у закупівлі такого софту, ані фактичної можливості для подальшого його використання, адже жодного такого безпілотника на балансі Харківської міської ради немає.

про допомогу українським військовим у придбанні програм для бойових БПЛА також мова не йшла.

Для цього у листопаді-грудні 2022 року зловмисники уклали низку договорів між міськрадою та ФОП, штучно «підтягнувши» їх нібито під виконання міської цільової програми інноваційної діяльності. Ці договори загальною вартістю понад 3 млн грн минулоріч були повністю профінансовані з міського бюджету Харкова.

Частину цих грошей підприємець використав на придбання у вітчизняних програмістів для себе особисто аналогічного програмного забезпечення, яким «поділився» з міськрадою, а частину перевів у готівку та розділив між собою та чиновницею.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів обом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великому розмірі).

За такий злочин винним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання зловмисникам запобіжних заходів.

Источник: Фейсбук Владислава Абдули

шахрайство, харків Тэги: афера