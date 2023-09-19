19.09.2023 15:20 Віталій Хінєвіч

Жителів Харківщини запрошують взяти участь у фотоконкурсі

Фотоконкурс «Вікі любить пам’ятки» 2023 об’єктів української культурної спадщини проходить вже дванадцятий раз. Метою кампанії є зібрати світлини всіх пам’яток нерухомої культурної спадщини України для ілюстрування статей у Вікіпедії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Подати фото та відео для Вікіпедії можна з 1 по 31 жовтня. Участь у конкурсі можуть узяти всі охочі. Для цього протягом жовтня слід завантажувати на Вікісховище роботи власного авторства, послуговуючись конкурсними списками пам’яток.

З безпекових міркувань завантажувати можна лише світлини та відео, що були зроблені до 30 червня 2023 року (включно).

Конкурсні списки складаються з понад 95 тисяч пам’яток нерухомої історико-культурної спадщини з усіх регіонів України. За попередні роки понад три тисячі учасників та учасниць завантажили 366 тисяч світлин майже 40 тисяч об’єктів культурної спадщини – культових споруд, будинків, палаців. Проте більша частина культурної спадщини України все ще не має своїх світлин для Вікіпедії. Конкурс «Вікі любить пам’ятки» має на меті це виправити.

Переможці конкурсу отримають цінні призи від організаторів – громадської організації «Вікімедіа Україна». У конкурсі традиційно будуть відзначені автори та авторки найкращих фотографій конкурсу, найкращих фото у кожному з регіонів України, найактивніші учасники та учасниці та переможці спеціальних номінацій, які будуть оголошені пізніше. Окремою номінацією відзначатимуться автори, що вперше беруть участь у конкурсі.

Десять найкращих світлин культурної спадщини України змагатимуться на міжнародному рівні. Як взяти участь у фотоконкурсі можливо знайти на сайті.

Детальніше із регламентом конкурсу можна ознайомитися за посиланням . Сторінка конкурсу у Фейсбук.