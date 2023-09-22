22.09.2023 12:12 Рита Парфенова

Чорного лісоруба судитимуть на Харківщині

Чоловік завдав збитків довкіллю Харківщини на сумму близько 120 тис. грн.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, мешканець с. Федорівка Куп’янського району в серпні 2023 року, не маючи спеціального дозволу, за допомогою бензопили вирубав ясені на території Великобурлуцького лісництва «ДП «Куп’янський лісгосп». Чорного лісоруба правоохоронці викрили на місці вчинення злочину.



Сума завданих збитків складає близько 120 тис. грн.



Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом незаконної порубки дерев, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).



Справу розглядатимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.

Раніш РЕДПОСТ писав, що суд оголосив вирок 34-річному чоловіку, який вирубав дерева у захисному лісовому насадженні поблизу с. Мирне Лозівського району.





