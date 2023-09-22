22.09.2023 12:05 Віталій Хінєвіч

Обіцяла купити ліки та зникала: у Харкові затримали жінку за скоєння шахрайства

Жінка приходила до пенсіонерів, представлялася волонтеркою та пропонувала допомогу у придбанні ліків.

Фото: Поліція Харківської області

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Своїх жертв жінка обирала з числа осіб похилого віку, яким вже було тяжко пересуватися. Усі потерпілі проживали у Салтівському районі міста Харкова. Їй вдалося ошукати чотирьох літніх людей та незаконно збагатитися на суму більше 10 тисяч гривень.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники відділу кримінальної поліції та сектору кримінального аналізу Харківського РУП № 2 викрили 38-річну місцеву мешканку.

У жінки виявлені та вилучені речові докази.

За даним фактом слідчим Харківського РУП № 2 відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.