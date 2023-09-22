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22.09.2023  12:05   Віталій Хінєвіч

Обіцяла купити ліки та зникала: у Харкові затримали жінку за скоєння шахрайства

Жінка приходила до пенсіонерів, представлялася волонтеркою та пропонувала допомогу у придбанні ліків.

Фото: Поліція Харківської області
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Своїх жертв жінка обирала з числа осіб похилого віку, яким вже було тяжко пересуватися. Усі потерпілі проживали у Салтівському районі міста Харкова. Їй вдалося ошукати чотирьох літніх людей та незаконно збагатитися на суму більше 10 тисяч гривень.
 
В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники відділу кримінальної поліції та сектору кримінального аналізу Харківського РУП № 2 викрили 38-річну місцеву мешканку. 
У жінки виявлені та вилучені речові докази.
 
За даним фактом слідчим Харківського РУП № 2 відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині повідомлено про підозру киянину, який торгував старовинною зброєю поштою.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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