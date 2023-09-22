22.09.2023 11:24 Рита Парфенова

На Харківщині повідомлено про підозру киянину, який торгував старовинною зброєю поштою

Чоловіку повідомлено про підозру в незаконному придбанні, зберіганні та незаконному збуті вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу





Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, 53-річний мешканець Києва нелегально придбав собі револьвер системи «Наган». Після цього він вирішив продати цю зброю і виставив оголошення про її продаж на закритому військовому аукціоні за ціною 33500 гривень.



На це оголошення відгукнувся мешканець Харківської області, який придбав вказаний револьвер. Після укладення угоди, киянин відправив зброю покупцю поштою і отримав від нього відповідну суму грошей.



Правоохоронці провели санкціонований обшук у квартирі у Києві, де мешкає 53-річний чоловік. Наразі встановлено, що револьвер, який він продав, випущений у 1898 році. Крім того, виготовлений він був на Тульскому оружейному заводі.



За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області чоловіку повідомлено про підозру в незаконному придбанні, зберіганні та незаконному збуті вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині поліцейські повідомили чоловіку про підозру у незаконному зберіганні зброї