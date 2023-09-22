Сапери ДСНС проводили розмінування у п'яти районах Харківської області

22.09.2023 11:43 Рита Парфенова

Протягом доби 21 вересня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 49 вибухових предметів.

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ

За минулу добу 21 вересня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 3,8 га території, з них 4150 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, 5 км ліній електропередач, 4300 кв.м. акваторії у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 49 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалося 26 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 131 сапера та 52 одиниці техніки.