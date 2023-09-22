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22.09.2023  11:43   Рита Парфенова

Сапери ДСНС проводили розмінування у п'яти районах Харківської області

Протягом доби 21 вересня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 49 вибухових предметів.

сапери ДСНС у Харківській області
 
У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.
 

За минулу добу 21 вересня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 3,8 га території, з них 4150 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, 5 км ліній електропередач, 4300 кв.м. акваторії у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 49 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалося 26 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 131 сапера та 52 одиниці техніки.

Усього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3624 га території 278 км автомобільних доріг, 2608 км ЛЕП, 159,5 км залізничних колій та 201 км газопроводів, 4 га акваторій де виявлено та знешкоджено 77 тис. 963 ВНП.
 

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби зафіксовано 2 пожежі, спричинені ворожими обстрілами.

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  розмінування, дснс, харків, агрессия россии
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