Сапери ДСНС проводили розмінування у п'яти районах Харківської області

Протягом доби 21 вересня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 49 вибухових предметів.
За минулу добу 21 вересня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 3,8 га території, з них 4150 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, 5 км ліній електропередач, 4300 кв.м. акваторії у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.
Саперами виявлено та знешкоджено 49 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалося 26 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 131 сапера та 52 одиниці техніки.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби зафіксовано 2 пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
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