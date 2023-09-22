22.09.2023 11:45 Віталій Хінєвіч

У Київському районі Харкова готують об'єкти водовідведення до опалювального сезону

Бригади комплексу «Харківводовідведення» з початку року прочистили 26 км каналізаційних трубопроводів у Київському районі, передає РЕДПОСТ .

Зокрема, закінчуються профілактичні роботи на 600-метровій ділянці колектора по Гімназійній набережній.

Як повідомив начальник районної експлуатаційної ділянки В'ячеслав Ричко, даному каналізаційному трубопроводу завжди приділяється підвищена увага, щоб підтримувати закладене пропускне навантаження, адже він приймає стоки від центральної частини міста.

«Профілактичне чищення колекторів ведемо цілий рік, планово та згідно з графіком. Це одна з обов'язкових процедур підготовки наших об'єктів до експлуатації в осінньо-зимовий період. Залежно від умов та потреб, застосовуємо спецтехніку та різні способи – механічний або гідродинамічний. При цьому упорядковуємо оглядові колодязі із заміною люків і плит перекриття. Так, з початку року вже реконструювали 92 колодязі. Планово-попереднім оглядом охопили понад 52 км трубопроводів», – зазначив В'ячеслав Ричко.

За його словами, вісім об'єктів водовідведення у Київському районі було зруйновано внаслідок ворожих обстрілів. Ще частина постраждала від порушення гідравлічного режиму після непередбачених відключень електроенергії.

«Всі відновлювальні роботи на постраждалих мережах провели оперативно та налагодили перекачування стоків навіть споживачам Північної Салтівки. Продовжуємо оновлювати колектори, зокрема з початку року ремонтники дільниці замінили 65 метрів каналізаційних трубопроводів різних діаметрів. Намагаємось якісно підготувати об'єкти до експлуатації в опалювальний сезон, щоб харків'яни продовжували користувалися нашими послугами та жили у комфортних умовах.

Але просимо не засмічувати нерозчинними предметами системи стоків, адже каналізація – не сміттєпровід. Але коли дістаємо з колекторів - одяг, будівельне сміття, серветки, пластик, то, здається, що городяни це забувають», - наголосив В'ячеслав Ричко.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові комунальники відновляли розмітку на дорогах міста.