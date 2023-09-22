22.09.2023 08:27 Рита Парфенова

У Харкові рятувальники шість годин гасили пожежу після ракетного удару

Минулої доби рятувальники 15 разів виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких спричинили ворожі обстріли.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, протягом доби зафіксовано 2 пожежі, спричинені ворожими обстрілами.



21 вересня о 12:21 рятувальники ДСНС успішно припинили пожежу, що виникла внаслідок ранкового ворожого ракетного удару у виробничо-складській будівлі Слобідського району Харкова. В результаті цього події двоє осіб отримали поранення від уламків і були доставлені до обласної лікарні для медичного обстеження та лікування.



22 вересня о 00:48 вогнеборці 47-ї ДРПЧ та місцевої пожежної команди з селища Вільча виїхали на ліквідацію пожежі, що сталась внаслідок чергового артобстрілу м. Вовчанська. Там загорівся приватний будинок. Площа горіння склала біля 200 кв.м. Вогонь вдалося ліквідувати о 04:10.



Загалом протягом доби з 21 по 22 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативні виїзди, з яких:

15 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких були спричинені ворожими обстрілами;

4 – для надання допомоги населенню;

3 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 49 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці ворожа сторона влаштувала масовану ракетну атаку на місто Харків, що призвела до поранень трьох цивільних жителів.