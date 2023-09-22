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22.09.2023  08:08   Рита Парфенова

Ворог обстріляв авіацією чотири села Харківської області

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 22 вересня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, авіаційних ударів зазнали чотири населені пункти Харківщини:

  • Огірцеве,
  • Берестове,
  • Копанки,
  • Шийківка.
Загалом протягом доби під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
 
На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.
 
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі північно-східніше Григорівки Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, але успіхів не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 21 вересня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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