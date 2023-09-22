22.09.2023 08:08 Рита Парфенова

Ворог обстріляв авіацією чотири села Харківської області

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 22 вересня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, авіаційних ударів зазнали чотири населені пункти Харківщини: Огірцеве,

Берестове,

Копанки,

Шийківка.

Загалом протягом доби під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі північно-східніше Григорівки Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, але успіхів не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 21 вересня 2023 року.