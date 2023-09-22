    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Про наслідки обстрілів Харкова та області розповіли в ХОВА
22.09.2023  08:51   Рита Парфенова

Про наслідки обстрілів Харкова та області розповіли в ХОВА

Протягом останньої доби російські окупанти використовували артилерію, міномети та інше збройне обладнання для обстрілу населених пунктів в Богодухівському, Чугуївському, Ізюмському та Куп'янському районах.

обстріл

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням пресслужбу ХОВА, під ворожими ударами перебували більше 14 населених пунктів області. Зокрема, Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий, Дворічна, Синьківка, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Огірцеве, Тимофіївка та інші міста і села області.

Минулої ночі, близько 01:00 внаслідок обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будинок, сталася пожежа. Жертв та постраждалих не має.

В районах Копанки і Шийківки Ізюмського району та Берестового Куп'янського району ворог завдав авіаударів.

За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби зафіксовано 2 пожежі, спричинені ворожими обстрілами.

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.09 Надзвичайні події Як виглядає будинок в Вовчанську після обстрілу: фото 21.09 Армія Окупанти знову гатять по енергетичних об’єктах Харківщини 21.09 ЖКГ У Харкові відновили водопостачання після ворожого обстрілу
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 