22.09.2023 08:51 Рита Парфенова

Про наслідки обстрілів Харкова та області розповіли в ХОВА

Протягом останньої доби російські окупанти використовували артилерію, міномети та інше збройне обладнання для обстрілу населених пунктів в Богодухівському, Чугуївському, Ізюмському та Куп'янському районах.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням пресслужбу ХОВА, під ворожими ударами перебували більше 14 населених пунктів області. Зокрема, Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий, Дворічна, Синьківка, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Огірцеве, Тимофіївка та інші міста і села області.



Минулої ночі, близько 01:00 внаслідок обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будинок, сталася пожежа. Жертв та постраждалих не має.



В районах Копанки і Шийківки Ізюмського району та Берестового Куп'янського району ворог завдав авіаударів.



За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби зафіксовано 2 пожежі, спричинені ворожими обстрілами.