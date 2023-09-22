Про наслідки обстрілів Харкова та області розповіли в ХОВА

Протягом останньої доби російські окупанти використовували артилерію, міномети та інше збройне обладнання для обстрілу населених пунктів в Богодухівському, Чугуївському, Ізюмському та Куп'янському районах.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням пресслужбу ХОВА, під ворожими ударами перебували більше 14 населених пунктів області. Зокрема, Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий, Дворічна, Синьківка, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Огірцеве, Тимофіївка та інші міста і села області.
Минулої ночі, близько 01:00 внаслідок обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будинок, сталася пожежа. Жертв та постраждалих не має.
В районах Копанки і Шийківки Ізюмського району та Берестового Куп'янського району ворог завдав авіаударів.
За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби зафіксовано 2 пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
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