Який радіаційний фон в Харкові та області на 22 вересня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 22 вересня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
Раніше РЕДПОСТ писав, про рівень радіації у Харкові та області на 21 вересня.
Комментариев: 0
Навіть у звичайнісіньких справах фантазії сьогодні гратимуть чималу роль, розфарбовуючи в яскраві кольори похмурі будні. У цьому таїться каверза: занадто легко буде прийняти бажане за дійсне.
У Харкові на небі цього дня не буде жодної хмаринки. Без опадів.
Щороку 22 вересня в Україні відзначають День партизанської слави.
влажность:
давление:
ветер: