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22.09.2023  09:57   Рита Парфенова

За смерть жінки на пішоходному переході Харкова водію оголосили вирок

До 5 років позбавлення волі засудили мешканця Харківщини, який скоїв ДТП зі смертельними наслідками та не визнав своєї вини.

ДТП на вул. Тюринській у м. Харків

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прокуратуру Харківської області, ДТП зі смертельними наслідками сталася 8 травня 2021 року у Салтівському районі Харкова.

32-річний мешканець міста Зміїв, керуючи технічно справним автомобілем "Dodge Journey", рухався по вулиці Тюрінській в крайній лівій смузі. Прокурори підтвердили, що чоловік рухався зі швидкістю 65 км/год, що перевищує максимально дозволену швидкість в населених пунктах.

Наближаючись до пішохідного переходу та побачивши 71-річну жінку, яка переходила дорогу, водій проявив неуважність та не зменшив швидкість аж до зупинки автомобіля, в результаті чого скоїв наїзд на жінку. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.

Своїми діями водій порушив вимоги п. 12.4, п. 12.3 Правил дорожнього руху України.

Під час судового розгляду обвинувачений свою вину не визнав.

Октябрський районний суд м. Полтава визнав чоловіка винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України). Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

Не погодившись із вказаним вироком, засуджений подав апеляційну скаргу. Наразі відкрито апеляційне провадження.

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  суд, вирок, зарків
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