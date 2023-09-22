22.09.2023 10:44 Рита Парфенова

Як виглядає будинок в Вовчанську після обстрілу: фото

Правоохоронці фіксують наслідки воєнних злочинів окупантів на Харківщині

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, внаслідок обстрілу у місті Вовчанськ Чугуївського району пошкоджений будинок.

Загалом протягом минулої доби військові рф здійснили обстріли населених пунктів Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий, Дворічна, Синьківка, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Копанки, Шийківка, Берестове та інші. Постраждалих серед цивільного населення немає.



На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.



За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби зафіксовано 2 пожежі, спричинені ворожими обстрілами.