Як виглядає будинок в Вовчанську після обстрілу: фото

Правоохоронці фіксують наслідки воєнних злочинів окупантів на Харківщині
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, внаслідок обстрілу у місті Вовчанськ Чугуївського району пошкоджений будинок.
Загалом протягом минулої доби військові рф здійснили обстріли населених пунктів Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий, Дворічна, Синьківка, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Копанки, Шийківка, Берестове та інші. Постраждалих серед цивільного населення немає.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.
За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби зафіксовано 2 пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
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