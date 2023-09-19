19.09.2023 14:45 Віталій Хінєвіч

На Харківщині поліцейські повідомили чоловіку про підозру у незаконному зберіганні зброї

Працівники поліції виявили зловмисника на стаціонарному посту траси «Харків - Красноград - Перещепине – Дніпро».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Співробітники поліції зупинили транспортний засіб. Водій легковика поводив себе підозріло та помітно нервував під час спілкування. В результаті огляду автомобіля в речах 38-річного чоловіка був виявлений предмет, схожий на пістолет та 7 патронів з гумовими кулями.

За результатами експертних досліджень, вилучений предмет виявився газовим пістолетом «ПГШ-790» калібру 9 мм з явними ознаками перероблення.

За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами ), ч. 1 ст. 263-1 (незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення чи зміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Слідчі під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину.