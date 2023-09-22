22.09.2023 12:44 Рита Парфенова

У Харкові судитимуть благодійника, який привласнив гроші на автівку для армії

У Харкові передали до суду справу керівника благодійного фонду, який замість автівки на фронт придбав собі криптовалюту





Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, у вересні 2022 року керівництво одного з харківських акціонерних товариств прийняло рішення придбати позашляховик для військовоъ частини, яка виконує завдання щодо відбиття військової агресії російської федерації проти України.



Автомобіль планували ввезти з-за кордону як гуманітарну допомогу. Оскільки товариство не здійснює зовнішньоекономічну діяльність та не має можливості самостійно придбати транспортний засіб з-за кордону, керівництво підприємства звернулось до 34-річного голови благодійної організації.



Для закупівлі автомобіля на рахунок фонду була надана благодійна допомога у розмірі 253 тис. гривень.



Однак чоловік не виконав зобов'язань з придбання транспортного засобу для військової частини, а перевів гроші частинами на власний рахунок та інші карткові рахунки. На ці гроші він придбав собі криптовалюту, комп’ютерну техніку, витративши залишок на власні потреби.



Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану, а також за фактом розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України).



Справу розглядатимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова.

Раніше РЕДПОСТ писав, що мешканець Харкова створив благодійну організацію, щоб незаконно переправляти за кордон військовозобов’язаних.

Источник: Прокуратура Харківської області

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