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02.08.2023  10:33   Рита Парфенова

У Харкові благодійник під виглядом волонтерів переправляв військовозобов'язаних за кордон

Мешканець Харкова сьтворив благодійну організацію, щоб незаконно переправляти за кордон військовозобов’язаних.

У Харкові чоловіка викрито за незаконне переправлення за кордон військовозобов’язаних
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харкіську обласну прокуратуру, 44-річний мешканець м. Харкова організував злочинний бізнес щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

З цією метою він у жовтні 2022 року заснував благодійну організацію та під виглядом волонтерської діяльності організовував безперешкодний виїзд за кордон військовозобов’язаних осіб. За налагодженою схемою зловмисник, керуючи процесом підготовки необхідної документації, сприяючи порадами та вказівками, за заздалегідь обумовлену суму грошових коштів забезпечував внесення відомостей про «ухилянтів» до електронноЇ системи «Шлях» у якості водіїв-волонтерів, що в подальшому дозволяло їм безперешкодно виїхати за кордон.

Вартість незаконної послуги коливалась від 3000 до 6500 доларів США.

31 липня цього року прокурорами Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова спільно зі слідчими відділу поліції № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області в порядку ст. 208 КПК України зловмисника затримано після отримання другої половини незаконної винагороди у розмірі 3500 доларів США.

У ході проведених обшуків вилучено грошові кошти у сумі 77960 грн, 3500 доларів США, мобільні телефони, жорсткі диски, банківські картки, ноутбук, флеш-носії інформації, печатки ФОП та різних організацій, посвідчення волонтерів та документацію, що підтверджує злочинну діяльність.

1 серпня 2023 року зловмиснику вручено повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України. Наразі перед судом за клопотанням прокурора ініційовано розгляд питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові благодійники допомогали втекти за кордон ухилянтам від призову

 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  прокуратура, харків
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