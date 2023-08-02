02.08.2023 11:02 Рита Парфенова

Мешканець Харківщині працював сісадміном у окупантів

Постане перед судом колаборант, який працював в окупаційній адміністрації

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харкіську обласну прокуратуру, під час окупації Куп’янського району мешканець смт Шевченкове пішов на співпрацю із загарбниками. Він добровільно обійняв посаду «и. о. специалиста сектора землеустройства, земельных отношений, градостроительства и архитектуры Шевченковского территориального управления ВГА Купянского района».



При цьому фактично чоловік виконував функції системного адміністратора і займався налаштуванням комп’ютерної техніки, якою користувалися співробітники псевдооргану влади.



Намагаючись уникнути відповідальності, колаборант переховувався від слідства. На початку липня цього року йому було заочно повідомлено про підозру, а вже за декілька тижнів правоохоронці викрили його в Харкові.



Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 32-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).



Справу розглядатимуть в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова.







