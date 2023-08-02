02.08.2023 11:15 Віталій Хінєвіч

У Харківській області на міні підірвався трактор

Пригода сталася біля селища Явірське Ізюмського району.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

2 серпня о 09:05 у полі біля селища Явірське Донецької громади на вибухонебезпечному предметі підірвався трактор Т-150 на дистанційному керуванні.

Подія трапилась під час проведення розмінування поля. Постраждалих немає. Остаточні обставини даної надзвичайної пригоди встановлюються.

«Звертаємось до всіх з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами.

Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112",- звернулися до громадян рятувальники.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 2 серпняя 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 59 вибухових предметів.