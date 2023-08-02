02.08.2023 11:15 Віталій Хінєвіч
У Харківській області на міні підірвався трактор
Пригода сталася біля селища Явірське Ізюмського району.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
2 серпня о 09:05 у полі біля селища Явірське Донецької громади на вибухонебезпечному предметі підірвався трактор Т-150 на дистанційному керуванні.
Подія трапилась під час проведення розмінування поля. Постраждалих немає. Остаточні обставини даної надзвичайної пригоди встановлюються.
«Звертаємось до всіх з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами.
Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.
У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112",- звернулися до громадян рятувальники.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що протягом доби 2 серпняя 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили
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