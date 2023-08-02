02.08.2023 09:57 Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 2 серпняя 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 59 вибухових предметів.

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За минулу добу 1 серпня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 6,4 га території, з них 7100 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, а також 8,8 км ліній електропередач, 150 м газопроводів у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 59 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучався 32 піротехнічні розрахунки ДСНС у складі 161 сапера та 67 одиниць техніки.



Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3380 га території, 277 км автомобільних доріг, 2330 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 191 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 74 тис. 549 ВНП.

Раніше РЕДПОСТ писав, що ворожі обстріли сел та міст Харківської області протягом минулої доби спричинили сім пожеж, шість з яких сталися у Куп’янському районі.