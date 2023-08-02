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02.08.2023  09:11   Рита Парфенова

Про наслідки обстрілів Харківської області розповіли в ХОВА

Останньої доби продовжувалися ворожі обстріли населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області.

обстріл
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на голову ХОВА Олега Синєгубова, одна людина загинула, ще одна отримала поранення внаслідок ворожих обстрілів.

Внаслідок ракетного удару по с. Першотравневе Ізюмського району пошкоджено магазин та житлові будинки, загинула жінка 91 року, зазнав поранення та був госпіталізований чоловік близько 40 років. Стан пораненого важкий.

У с. Петропавлівка Куп’янського району внаслідок удару авіабомбою ФАБ-500 пошкоджено 3 приватних домогосподарства, сталися одночасно кілька масштабних пожеж.

У с. Баранівка Богодухівського району через ворожий обстріл горів приватний будинок, гараж та господарча споруда.

У м. Куп'янськ обстрілами пошкоджено приватне домоволодіння, автомобіль, сталися пожежі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що ворожі обстріли сел та міст Харківської області протягом минулої доби спричинили сім пожеж, шість з яких сталися у Куп’янському районі.

 

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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