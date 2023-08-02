Про наслідки обстрілів Харківської області розповіли в ХОВА

Останньої доби продовжувалися ворожі обстріли населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області.
Раніше РЕДПОСТ писав, що ворожі обстріли сел та міст Харківської області протягом минулої доби спричинили сім пожеж, шість з яких сталися у Куп’янському районі.
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У Харкові ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. Ввечері очікується дрібний дощ.
2 серпня ми відзначаємо день Іллі-пророка.
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