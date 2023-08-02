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02.08.2023  08:57   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 2 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 12 разів виїжджали на гасіння пожеж.


Фото: ДСНС
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Протягом доби з 1 по 2 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативні виїзди, з яких:
12 – на ліквідацію пожеж, з них 7 спричинені ворожими обстрілами;
9 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;
1 – інший виїзд.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 59 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Продовжувались пошукові роботи на двох зруйнованих торік ворожою авіацією житлових будинках у м. Ізюм. Тривали роботи з розбирання завалів на двох зруйнованих ворогом об’єктах у Харкові.

Раніше РЕДПОСТ писав, що ворожі обстріли сел та міст Харківської області протягом минулої доби спричинили сім пожеж, шість з яких сталися у Куп’янському районі.



 

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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