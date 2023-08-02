02.08.2023 08:57 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 2 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 12 разів виїжджали на гасіння пожеж.



Фото: ДСНС

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Протягом доби з 1 по 2 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативні виїзди, з яких:

12 – на ліквідацію пожеж, з них 7 спричинені ворожими обстрілами;

9 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

1 – інший виїзд.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 59 одиниць вибухонебезпечних предметів.



Продовжувались пошукові роботи на двох зруйнованих торік ворожою авіацією житлових будинках у м. Ізюм. Тривали роботи з розбирання завалів на двох зруйнованих ворогом об’єктах у Харкові.

Раніше РЕДПОСТ писав, що ворожі обстріли сел та міст Харківської області протягом минулої доби спричинили сім пожеж, шість з яких сталися у Куп’янському районі.





