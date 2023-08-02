02.08.2023 08:18 Рита Парфенова

Внаслідок обстрілів Харківщині сталося п'ять пожеж у прифронтовому селі Петропавлівка

Ворожі обстріли сел та міст Харківської області протягом минулої доби спричинили сім пожеж, шість з яких сталися у Куп’янському районі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Повідомляється, що після обстрілу близько 13.30 1 серпня пожежників викликали відразу на чотири пожежі у приватному сектору села Петропавлівка Петропавлівської громади. Три пожежі трапились в оселях громадян, ще одна на відкритій території, де горів сухостій.



Загалом за різними адресами горіли приватний будинок, прибудова до житлового будинку, господарча споруда на загальній площі біля 220 кв.м. Також горіла трава на площі 200 кв.м. До ліквідації даних пожеж долучались рятувальники 14-ї та 44-ї Державних пожежно-рятувальних частин. Всього 3 одиниці техніки та 14 осіб особового складу ДСНС. Останній осередок горіння їм вдалось ліквідувати о 14:35. Жертв та постраждалих немає.



Трохи пізніше стало відомо про п’яту пожежу в тому ж селі, яка на момент повідомлення вже самоліквідувалась. Вона трапилась приблизно в той же час, що і попередні. Там горіла господарча споруда.



О 15:05 окупанти вдарили по селу Баранівка Золочівської громади. Внаслідок влучання по приватному маєтку загорілись гараж і господарча споруда. Проте ворожі обстріли не припинялись і через загрозу життю рятувальників вони були змушені повернутись до місця постійної дислокації.



О 22:00 ворожий снаряд потрапив на приватне подвір’я у м. Куп’янську. Там зайнялась літня кухня, прибудова до будинку та автомобіль на загальній площі біля 60 кв.м. З вогнем боролись рятувальники 44-ї ДРПЧ, котрі загасили його о 22:31.