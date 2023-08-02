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02.08.2023  08:07   Рита Парфенова

Військові рф обстріляли мирні села Харківщини

Військові рф не припиняють обстрілів населених пунктів Харківської області на Слобожанському та Куп’янському напрямках.

оперативна інформація
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ.
 
Загалом бойова обстановка на Харківщині наступна:
  • На Слобожанському напрямку військові рф здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди, Козача Лопань, Петропавлівка, Нестерне і Строївка.
  • На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ та Кислівка.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечеры 1 серпня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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