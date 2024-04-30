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30.04.2024  13:30   Рита Парфенова

Пологовий будинок Харкова приєднали до лікарні невідкладної допомоги

Сьогодні, 30 квітня, на позачерговій сесії міської ради міста Харкова ухвалили рішення про реорганізацію закладу охорони здоров'я шляхом приєднання до Міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О. І. Мещанінова.

пологовий будинок

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиданням на міськраду, Департамент охорони здоров'я створює мережу медичних закладів, що відповідатиме мінімальним (базовим) напрямкам медичного обслуговування, зокрема, під час надзвичайних ситуацій і воєнного стану.

Міський пологовий будинок №1 було приєднано до Міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О. І. Мещанінова в рамках цієї реорганізації. Важливо відзначити, що ця реорганізація була проведена без зменшення обсягу медичних послуг, які надаються населенню.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на сесії міськради депутати підтримали перейменування 32 закладів культури, які перебувають у комунальній власності Харківської міської територіальної громади.

 

 

Тэги:  реорганізація, харків
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