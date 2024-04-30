Пологовий будинок Харкова приєднали до лікарні невідкладної допомоги

Сьогодні, 30 квітня, на позачерговій сесії міської ради міста Харкова ухвалили рішення про реорганізацію закладу охорони здоров'я шляхом приєднання до Міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О. І. Мещанінова.
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Відмінний день для вирішення старих проблем та завершення справ. Рішення можуть бути не ідеальними, проте цілком прийнятними та оптимальними.
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