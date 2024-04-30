Пологовий будинок Харкова приєднали до лікарні невідкладної допомоги

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиданням на міськраду, Департамент охорони здоров'я створює мережу медичних закладів, що відповідатиме мінімальним (базовим) напрямкам медичного обслуговування, зокрема, під час надзвичайних ситуацій і воєнного стану.

Міський пологовий будинок №1 було приєднано до Міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О. І. Мещанінова в рамках цієї реорганізації. Важливо відзначити, що ця реорганізація була проведена без зменшення обсягу медичних послуг, які надаються населенню.

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