30.04.2024 13:17 Олександра Жук

Стрілянина у Харкові по вулиці 12 Квітня: нові подробиці резонансної події

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко поділився з журналістами новими подробицями надзвичайної події, що сталася 22 квітня в одному з районів міста.

Як повідомив представник прокуратури, підозрюваний у стрільбі на вулиці 12 Квітня до 2014 року був кінологом у кінологічному центрі, потім звільнився і працював охоронцем у приватній фірмі.

За словами підозрюваного, пістолет Макарова був «знайдений» ним під Бахмутом, коли служив у Силах оборони. Чоловік носив його із собою.

Після стрілянини 22 квітня підозрюваний попрямував до себе додому, де зберігав і іншу зброю різного класу та калібрів:

Автомат АК із магазином 30 набоїв калібру 5.45мм;

Магазин АК з 30 набоїв калібру 5,45 мм;

Магазин РПК (ручний кулемет Калашнікова) з 44 патронами калібру 5,45 мм;

Магазин РПК із 45 набоями калібру 5.45мм;

Пістолет ПМ з магазином та 8 патронів калібру 9мм

магазин ПМ та 8 патронів;

Кобура з магазином ПМ;

Глушник автомату.

Усе перелічене він поклав у чохол від гітари і скинув у водойму на території Харкова.

На даний момент зброю знайдено та направлено на проведення відповідних експертиз.

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Після отримання результатів експертизи буде вирішено питання щодо повідомлення про підозру ще й за ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю і бойовими припасами).

Стрілку 25 квітня обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави, строком до 21 червня.

Редакція ознайомилась з текстом ухвали про обрання запобіжного заходу підозрюваному, з якої стало відомо, що сам стрілок підозрюється в СЗЧ (самовільно залишення частини). Крім того, один із постраждалих є військовослужбовцем.

Варто зауважити, що постраждалий та стрілок раніше не були знайомі, а причиною конфлікту, згідно тексту ухвали стало те, що потерпілий військовослужбовець відмовив придбати підозрюваному 100 грамів горілки.

Нагадаємо, вогнепальні поранення нижніх кінцівок отримали троє чоловіків 41, 37 та 46 років, які знаходились на зупинці громадського транспорту. Постраждалих доставили до медичних закладів.