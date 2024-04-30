    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Стрілянина у Харкові по вулиці 12 Квітня: нові подробиці резонансної події
30.04.2024  13:17   Олександра Жук

Стрілянина у Харкові по вулиці 12 Квітня: нові подробиці резонансної події

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко поділився з журналістами новими подробицями надзвичайної події, що сталася 22 квітня в одному з районів міста.

Стрілянина у Харкові по вулиці 12 Квітня
 
Як повідомив представник прокуратури, підозрюваний у стрільбі на вулиці 12 Квітня до 2014 року був кінологом у кінологічному центрі, потім звільнився і працював охоронцем у приватній фірмі.
 
За словами підозрюваного, пістолет Макарова був «знайдений» ним під Бахмутом, коли служив у Силах оборони. Чоловік носив його із собою.
 
Після стрілянини 22 квітня підозрюваний попрямував до себе додому, де зберігав і іншу зброю різного класу та калібрів:
 
  • Автомат АК із магазином 30 набоїв калібру 5.45мм;
  • Магазин АК з 30 набоїв калібру 5,45 мм;
  • Магазин РПК (ручний кулемет Калашнікова) з 44 патронами калібру 5,45 мм;
  • Магазин РПК із 45 набоями калібру 5.45мм;
  • Пістолет ПМ з магазином та 8 патронів калібру 9мм
  • магазин ПМ та 8 патронів;
  • Кобура з магазином ПМ;
  • Глушник автомату.
Усе перелічене він поклав у чохол від гітари і скинув у водойму на території Харкова.
 
На даний момент зброю знайдено та направлено на проведення відповідних експертиз.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Після отримання результатів експертизи буде вирішено питання щодо повідомлення про підозру ще й за ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю і бойовими припасами).
 
Стрілку 25 квітня обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави, строком до 21 червня.
 
Редакція ознайомилась з текстом ухвали про обрання запобіжного заходу підозрюваному, з якої стало відомо, що сам стрілок підозрюється в СЗЧ (самовільно залишення частини). Крім того, один із постраждалих є військовослужбовцем.
 
Варто зауважити, що постраждалий та стрілок раніше не були знайомі, а причиною конфлікту, згідно тексту ухвали стало те, що потерпілий військовослужбовець відмовив придбати підозрюваному 100 грамів горілки.
 
Нагадаємо, вогнепальні поранення нижніх кінцівок отримали троє чоловіків 41, 37 та 46 років, які знаходились на зупинці громадського транспорту. Постраждалих доставили до медичних закладів. 
 
Тэги:  харків, стрілянина, 12 квітня
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.04 Надзвичайні події Наслідки ранкового обстрілу Харкова показали в прокуратурі (фото) 30.04 Суспільство У Харкові затвердили нові Правила утримання домашніх тварин 30.04 Влада Понад 30 закладів культури у Харкові перейменували
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 