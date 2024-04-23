23.04.2024 15:00 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці розшукали зловмисника, який влаштував стрілянину в Харкові

Чоловіка доставили до відділу поліції для встановлення усіх обставин злочину та проведення першочергових слідчих дій.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

22 квітня близько 19:40 до поліції звернувся свідок події та повідомив про стрільбу по вулиці 12 Квітня.

Вогнепальні поранення нижніх кінцівок отримали троє чоловіків 41, 37 та 46 років, які знаходились на зупинці громадського транспорту. Постраждалих доставили до медичних закладів.

Поліція встановила особу зловмисника та в ході проведення оперативно-розшукових дій затримала 33-річного харків’янина.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає тюремне ув’язнення на строк до 7 років позбавлення волі.

Вирішується питання про затримання чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлення йому про підозру у скоєнні злочину.

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