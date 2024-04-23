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23.04.2024  15:19   Дмитро Колонєй

Харківські велосипедисти стали чемпіонами та призерами України

Харківські спортсмени успішно виступили на національній першісті.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, чемпіонат України з велосспорту відбувся 19 та 20 квітня 2024 року у Львові. 
 
  • За нагороди чемпіонату в парній груповій гонці та 1-го етапу чемпіонату України в гонці елімінатор змагалися близько 150 учасників з 14 областей. За підсумками змагань на рахунку велогонщиків Харківської області були 2 золоті та 2 срібні медалі.
  • В парній груповій гонці серед юніорів чемпіоном України став Артур Нічволодов разом з Ярославом Волощуком з Хмельницької області. Також Артур посів друге місце на першому етапі чемпіонату України в гонці елімінатор серед юніорів.
  • Ще дві медалі Харківщині принесла Вікторія Кононенко. В змаганнях серед молодших дівчат вона посіла перше місце в гонці елімінатор та друге в парній груповій гонці разом з Юлією Тихоліз з Чернівецької області.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що юні харківські спортсмени на тренувальних зборах у Франції зустрілися із відомим єкс-тренером "Шахтаря".

 

Тэги:  спорт, перемога, харків, велоспорт
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