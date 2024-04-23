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23.04.2024  15:35   Віталій Хінєвіч

Частина будинків Новобаварського району тимчасово залишиться без водопостачання

Харківські комунальники проведуть планово-попереджувальні роботи, передає РЕДПОСТ .

 
Комунальне підприємство «Харківводоканал» повідомляє, що у зв'язку з проведенням планово-попереджувальних робіт на технологічному та електротехнічному устаткуванні на водопровідній насосній станції з метою підготовки об'єктів водопровідного господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років тимчасово з 09:00 до 19:00 24 квітня буде припинено водопостачання:
 
частини будинків Новобаварського району, обмеженої:
 
  • вул. Звенигородською, 
  • вул. Маковського,
  • Окружною дорогою, 
  • вул. Конопляною,
  • вул. Тимірязєва,
  • пр. Дзюби, 
  • вул. Даргомижською, 
  • вул. Новодаргомижською,
  • вул. Карамзіна, 
  • вул. Врубеля,
  • вул. Бєлінського,
  • пров. Крилова, 
  • вул. Крилова, 
  • вул. Врубеля, 
  • вул. Марії Кисляк, 
  • вул. Василя Бугрименка.
Телефон довідок: 15-33.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники у 200 будинках встановили нові комунікації.
 
Тэги:  жкг, харків
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