23.04.2024 15:35 Віталій Хінєвіч
Частина будинків Новобаварського району тимчасово залишиться без водопостачання
Харківські комунальники проведуть планово-попереджувальні роботи, передає РЕДПОСТ .
Комунальне підприємство «Харківводоканал» повідомляє
, що у зв'язку з проведенням планово-попереджувальних робіт на технологічному та електротехнічному устаткуванні на водопровідній насосній станції з метою підготовки об'єктів водопровідного господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років тимчасово з 09:00 до 19:00 24 квітня буде припинено водопостачання:
частини будинків Новобаварського району, обмеженої:
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вул. Звенигородською,
-
вул. Маковського,
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Окружною дорогою,
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вул. Конопляною,
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вул. Тимірязєва,
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пр. Дзюби,
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вул. Даргомижською,
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вул. Новодаргомижською,
-
вул. Карамзіна,
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вул. Врубеля,
-
вул. Бєлінського,
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пров. Крилова,
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вул. Крилова,
-
вул. Врубеля,
-
вул. Марії Кисляк,
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вул. Василя Бугрименка.
Телефон довідок: 15-33.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що харківські комунальники у 200 будинках встановили
нові комунікації.
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