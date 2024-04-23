23.04.2024 12:55 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники у 200 будинках встановили нові комунікації

У поточному році ремонтники управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем КП «Харківводоканал» здійснили об'ємні заміни комунікацій у 200 багатоповерхівках міста, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив сьогодні, 23 квітня, начальник управління Валерій Харлан, у ході виконаних робіт загалом оновлено 10 кілометрів із 38 запланованих на цей рік систем водопостачання, водовідведення та зливової каналізації.

«Бригади повністю забезпечені сучасними матеріалами та обладнанням, а тому роботи ведуться чітко за встановленим графіком. На даний час поточні ремонти тривають у будинках по вулиці Рибалко, проспектах Петра Григоренка та Тракторобудівників. Тут встановимо понад 550 метрів сучасних систем водопостачання та водовідведення», – поінформував Валерій Харлан.

Також він зазначив, що з початку року бригадами вже проведено ревізію, профілактичні заходи, а де необхідно ремонти аварійних ділянок внутрішньобудинкових комунікацій у 550 будинках. Паралельно ремонтники управління щодня виконують у середньому 200 заявок харків'ян.

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