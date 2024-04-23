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23.04.2024  13:15   Віталій Хінєвіч

У Харкові зловмисник відкрив стрілянину: поранено троє людей

Вогнепальних поранень різного ступеня тяжкості зазнали три людини, які перебували на тролейбусній зупинці.

Фото ілюстративне
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
22 квітня близько 19:40 до поліції звернувся свідок події та повідомив про стрільбу по вулиці 12 Квітня. 
 
Вогнепальні поранення нижніх кінцівок отримали троє чоловіків 41, 37 та 46 років, які знаходились на зупинці громадського транспорту. Постраждалих доставили до медичних закладів.
 
Поліція встановила особу зловмисника. Проводяться розшукові заходи щодо встановлення його місцеперебування.
 
Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає тюремне ув’язнення на строк до 7 років позбавлення волі.
 
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Тэги:  події, харків
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