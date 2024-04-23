23.04.2024 13:21 Рита Парфенова

Ігор Терехов про влучання в телевежу: це інформаційна війна проти Харкова

Спроби російського агресора залякати жителів Харкова призводить до того, що люди більше згуртовуються та налаштовуються на перемогу.



Фото: РЕДПОСТ

Міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону розповів про наслідки російського удару на харківській телевежі, передає РЕДПОСТ.



«Перш за все хочу сказати, що ми чудово розуміємо, що йде війна, нам потрібно вистояти, ми сконцентровані та налаштовані на перемогу», – сказав міський голова.



Відомо, що після влучання по телевежі у місті зник сигнал цифрового телебачення, але це не вплинуло на доступ харків'ян до засобів масової інформації.



«У багатьох житлових будинках, практично всюди є кабельне телебачення, інтернет. І люди використовують їх, щоб отримувати новини. І ця подія (влучання в телевежу, – прим. ред.) практично не вплинула на цей процес», – запевнив мер Харкова.



За словами Ігоря Терехова, телевежа була деяким символом Харкова, і цим вони тільки роздратовують людей.



«Їм здається, що цими обстрілами вони лякають людей, змушуючи виїжджати з міста. Навпаки, це приводить до того, то ніхто нікуди не тікає, всі чудово розуміють, що це інформаційна війна проти Харкова. Ми налаштовані на перемогу, сконцентровані, і все буде Україна», – сказав він.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 22 квітня близько 16:40 ракета Х-59 влучила в телевежу, внаслідок обстрілу у Харкові та найближчих населених пунктах зник сигнал цифрового ефірного мовлення.